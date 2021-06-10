В Сыктывкаре на неделю отключат горячую воду

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С 10 июня в Сыктывкаре начнут отключать горячую воду. Об этом сообщает Коми филиал ПАО «Т Плюс». Уточняется, что неудобства горожан продлятся до середины месяца – 15 июня.

Причиной отключения воды являются гидравлические испытания сетей. Они нужны для того, чтобы вовремя выявить и устранить дефекты.

Далее мы предоставим полный список адресов, в домах которых неделю не будет горячей воды.

Так, с 10 по 15 июня полежать в горячей ванной не удастся жителям квартир, расположенных:

На улице 28 Невельской дивизии, 14А, 23, 27, 27А, , 29, 31, 35, 39, 43, 43А, 45, 49;

Карла Маркса, 116, 118, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 182/1, 184, 192, 192/1, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 201А, 213;

Католикова, 2,6;

Клары Цеткин, 80, 84;

Красных Партизан, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 79, 81, 100;

Нагорном проспекте, 1, 9;

Октябрьском проспекте 87, 89, 91, 93, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 115, 116, 118, 118/1, 119А, 119/2, 120, 121, 123/15, 123/5, 125, 125/2, 125/3, 125/6, 125/7, 125/9, 125/10, 125/12, 125/14, 124, 124/1, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 156, 158;

Огородной, 2/1, 2/2, 2/3, 6, 8, 8А, 10, 10/1;

Оплеснина, 2, 4, 5, 7;

Орджоникидзе, 43, 47, 49, 49А, 50А, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 50/6, 50/9, 50/10, 50/12, 60, 70, 72;

Папанина, 22;

Первомайской, 34, 36, 40;

Чкалова, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/4, 24-28, 28/1, 30, 32-34, 36, 38, 38/1, 38/3, 45/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/6, 50/8, 50/9, 50/12, 50/14, 50/15;

Юхнина, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17А;

Громова, 57, 75.

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