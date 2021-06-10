Жителей Сыктывкара напугал чёрный дым в центре города

Фото: «Комиинформ»

В Сыктывкаре загорелось здание в центре города. Черный дым, сочащийся от возгорания, был виден во всех районах столицы. Фотографии и комментарии начали появляться с самого утра в городских пабликах.

- Что происходит в центре города? – пишет Павел.

По предварительным данным, в восьмом часу утра загорелось нежилое здание на перекрестке улицы Чкалова и Октябрьского проспекта. На данный момент, пожар удалось локализовать.

Более подробную информацию МЧС по Коми сообщит позже.

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