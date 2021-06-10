ГИБДД Коми объявила о массовых рейдах

В столице Коми водителей проверят на трезвость Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре пройдут массовые рейды ГИБДД. Об этом сообщает региональное министерство внутренних дел.

Уточняется, что проверки пройдут с 11 по 13 июня. Главная цель рейдов – выявить злостных нарушителей и предотвратить пьяное вождение.

- Сотрудники ДПС будут останавливать проезжающие автомобили и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автомобилисты незамедлительно продолжат движение, - заявили в ведомстве.

Также ГИБДД обратилась к жителям Коми с просьбой сообщать о замеченных нарушениях правил дорожного движения. Связаться со стражами порядка можно по телефонам: 02 или 28-18-00.

Напомним, в настоящий момент за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав от 1,5 до 3 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а в случае повторного деяния водителю грозит реальный срок заключения (до двух лет лишения свободы) или штраф в размере 200-300 тысяч рублей по уголовной статье.

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