В Усинске безработный выдавал себя за представителя фирмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усинске обвиняют в мошенничестве местного безработного, действующего от имени представителя фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию в разное время обратились двое мужчин. Они стали жертвой неизвестного, который заключил с ними договоры по установке конструкций на потолки, однако работ не выполнил. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный, 1985 года рождения, который представлялся сотрудником одной из фирм.

Фигурант устно договорился с жителем Усинска 1978 года рождения о том, что установит в его доме натяжные потолки. В качестве предоплаты за работу заказчик перевел «мастеру» 10 тысяч рублей, однако взятые на себя обязательства тот не выполнил.

С другим горожанином 1987 года рождения обвиняемый заключил два письменных договора. Согласно документам, фигурант должен был организовать установку светопрозрачных конструкций и провести монтаж натяжных потолков в квартире заказчика. Мужчина передал «представителю фирмы» наличными 22 500 рублей и перевел на указанный им счет 13 000 рублей. Однако, получив деньги, злоумышленник исчез.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Злоумышленник дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело в отношении «лжемастера» передано в суд.

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