Причиной черного дыма в центре Сыктывкара стали сгоревшие покрышки

На улице Чкалова загорелись покрышки от авто Фото: архив "КП"

На улице Чкалова в Сыктывкаре сегодня, 10 июня, было замечен столб черного дыма, который напугал многих жителей города. Фото с места ЧП быстро распространились в социальных сетях. Горожане отмечали, что возгорание было видно во многих районах Сыктывкара.

В МЧС по Коми разъяснили ситуацию. Оказалось, что в восемь утра у нежилого помещения загорелись автомобильные покрышки. Информация о пожаре поступила к спасателям в 8:14, а уже через 4 минуты пожарные были на месте ЧП.

- В 09:12 объявлена локализация пожара на площади 50 м2. В тушении пожара задействованы 13 огнеборцев и 3 единицы техники, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших в пожаре нет. На данный момент на месте очага возгорания работает дознаватель МЧС. Ведомству предстоит установить причины и обстоятельства пожара.

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