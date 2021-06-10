Под Сыктывкаром Daewoo сбил 75-летнюю женщину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В среду, 9 июня, в Сыктывдинском районе Daewoo Matiz сбил женщину 1946 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.10. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем Daewoo Matiz по трассе Чебоксары – Сыктывкар. На 782-м километре иномарка сбила женщину 1946 года рождения. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану плеча. Женщина попала в больницу. Водитель за рулем с 2010 года.

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На пострадавшего составили протокол (подробнее)