В Ухте горел дом: спасли 78-летнюю женщину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 9 июня, в Ухте горел деревянный дом, пожарным удалось спасти женщину 1943 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в СНТ «Маяк». На улице Пятой загорелся деревянный дачный дом на улице Пятой. Через семь минут на место прибыли пожарные. Сотрудники МЧС спасли женщину 1943 года рождения. В 11:00 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Пламя повредило дачный дом и баню на площади 72 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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