В Коми школьники испортили памятник, исписав его нецензурными словами

Фото: Группа Общественного Контроля пгт.Водный

В ухтинском поселке неизвестные испортили памятник «Цира «1», установленный у местного дома культуры. Фотографии с разрисованной стелой появились в социальной группе во «Вконтакте». Автор поста называет хулиганов, предположительно детей, местными «аборигенами» и «биоматериалом».

- Такие «содержательные» и «замысловатые» послания были оставлены юными местными аборигенами на памятнике возле Дома Культуры… Ну, что тут сказать? Какое наполнение, такая и суть, увы. Для подрастающего поколения этот памятник, похоже, значения особого не имеет. То, что наши предки на огромной территории были в чем-то первыми, значения для них не имеет, - негодует автор.

В своих размышлениях он отмечает, что виноваты в поведении все: родители, школа, общество и даже музей. Автор приходит к выводу, что недоработали в данной ситуации взрослые. По его словам, общественности стоит объединиться, чтобы воспитать нацию, а не биоматериал.

- Что мешает нам объединить усилия? Ведь цель-то у всех у нас одна: воспитать детей, которыми можно гордиться, которым можно доверить страну, воспитать нацию, пусть и в ничтожных для страны масштабах. Воспитать нацию, а не биоматериал, - заключает автор поста.

Однако в комментариях многие не согласились с его позицией, заявив, что ответственность лежит только на родителях хулиганов.

Также известно, что вандалы установлены, а об их поступке взрослые уже рассказали их мамам и папам, которые провели с ними беседу.

- «Герои» художеств установлены, проведена беседа с ними и их родителями. Памятник будет восстановлен в ближайшее время, - заявили в администрации Водного.

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