Названы необычные имена, которые давали младенцам в Коми

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В Минюсте Коми составили список самых популярных и необычных имен для новорожденных в 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самыми популярными именами мальчиков в январе-мае стали Артем, Александр, Максим, Роман, Михаил, а у девочек – София, Алиса, Мария, Полина и Анна. Список необычных имен разнообразен. Есть имена старорусские, в честь литературных персонажей, с отсылкой на греческую мифологию и животных. Например, Вачик, Диониссий, Гордей, Кай, Леваи, Арис, Кассандра, Лиса, Любава и Сибель, пишет БНК.

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