Мошенники украли у сыктывкарки 900 тысяч и чуть не лишили квартиры

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Жительница Сыктывкара перевела мошенникам 900 тысяч рублей и едва не лишилась квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

О преступлении стало известно от неравнодушного риелтора. Она заподозрила, что в отношении одной из ее клиенток совершается преступление, и обратилась в полицию. К риелтору по телефону обратились люди, которые представились знакомыми пенсионерки из Сыктывкара с просьбой о срочной продаже недвижимости. Девушка связалась с владелицей, посмотрела квартиру и договорилась о цене.

В обсуждении условий сделки активное участие принимал тот самый иногородний знакомый, который находился на связи по телефону и в интернете. В какой-то момент риелтора насторожила излишняя поспешность и слишком настойчивое поведение знакомого. Некоторое время назад она была свидетелем продажи квартиры жителя Сыктывкара, который сразу после сделки перевел все деньги мошенникам. Вскоре ее подозрения подтвердились. Выяснилось, что номер телефона так называемого «знакомого» и лжеродственика по предыдущему случаю обмана совпадают.

Стражи порядка немедленно сообщили об этом клиентке-пенсионерке. Женщина, узнав все обстоятельства, призналась, что уже в течение месяца ей периодически звонят с разных номеров телефонов и якобы помогают избавиться от финансовых неприятностей с банковскими картами.

С 29 апреля пенсионерка перечислила на различные счета порядка 900 тысяч рублей. Телефонные аферисты убеждали ее, что кто-то воспользовался ее личными данными и оформил на нее кредиты. Чтобы отменить их, необходимо подать новые заявки о займах, обналичить счета и перевести деньги, закрыв тем самым кредитные обязательства. Таким образом, сыктывкарка взяла кредиты в нескольких банках на общую сумму 904 тысячи рублей. О своих проблемах женщина никому из близких не рассказывала.

В мае месяце мошенники убедили пенсионерку подать еще одну кредитную заявку – под залог квартиры на сумму 2,5 миллиона рублей. Благодаря оперативному вмешательству специалиста по недвижимости и полицейских женщине удалось избежать дальнейших денежных потерь. Потерпевшая рассказала, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей. С учетом кредитов, которые она взяла, платеж по ним – около 40 тысяч.

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