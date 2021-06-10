В Коми 4,5 тысячи семей оплатили учебу ребенка в вузе маткапиталом

Фото: pexels.com

В Коми более 4 тысяч семей направили средства материнского капитала на обучение детей в университетах. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. Общий размер направленных средств составил 242 млн рублей.

Уточняется, что оплатить учебу можно любого ребенка в семье. Главное – использовать маткапитал можно после исполнения малышу трех лет.

В ПФР также рассказали, как оплатить учебу ребенка в образовательном учреждении. Первое, что нужно сделать, написать заявление. Это можно сделать как онлайн, через портал Госуслуг, так и очно, в отделении МФЦ или ПФР.

Далее нужно будет указать реквизиты договора о предоставлении образовательных услуг или о найме жилого помещения в общежитии, уточнили в Пенсионном фонде. Копию самого договора предоставлять не потребуется, если между ПФР и учебным заведением заключено соглашение о взаимодействии.

На сегодня соглашения заключены более чем с 600 вузами и ссузами страны, и этот список постоянно пополняется. Посмотреть его можно на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_obrazovanie/.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми более 5 тысяч семей получили сертификат на маткапитал в проактивном режиме (подробности)