Мошенники обманули жителей Коми, заказавших товары в интернете

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники обманули жителей Воркуты и Сыктывдинского района, заказавших товары через интернет-сайты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 66-летняя воркутинка. Женщина рассказала, что лишилась почти 5 тысяч рублей посредством виртуального шоппинга. Воркутинка решила купить на одном из сайтов две электронные книги. Женщина нашла интересующие ее модели и сделала заказ. Деньги она перевела наложенным платежом в почтовом отделении. Придя за получением товара, жительница Заполярья обнаружила в доставленной ей посылке недорогой вязаный платок. Горожанка обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

В Сыктывдинском районе 56-летняя местная жительница заказала через интернет ортопедические шлепанцы на сумму более 2 600 рублей. Однако в посылке ей были присланы носки и листы бумаги, видимо, положенные для веса. Потерпевшая также сообщила об обмане в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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