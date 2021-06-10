В Ижме искали мужчину с потерей памяти

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В Ижме спасатели и местные жители искали мужчину с потерей памяти. Он пропал в среду 9 июня.

В 3:58 единая дежурно-диспетчерская служба Ижемского района получила сообщение от жителя деревни Чаркабож о пропаже человека. В среду, 9 июня, Олег Артеев 1960 года рождения в 13.00 ушел из дому в сторону леса. Пропавший не имел при себе телефона. Мужчина – инвалид первой группы, страдающий от потери памяти.

На поиски Артеева вышли спасатели и местные жители. Следы мужчины нашли в 12 километров от деревни, а вскоре обнаружили и самого мужчину. Как передает БНК, Артеев жив.

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