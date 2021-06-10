Сыктывкарка поменяла 140 тысяч на билеты «Банка приколов»

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Кирове задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении 90-летней жительницы Сыктывкара, сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарка 1930 года рождения на улице у дома познакомилась с женщиной. Незнакомка показалась горожанке сведущей в вопросах, касающихся социальных выплат и оформления других пособий. Женщины обсудили начисление выплат труженикам тыла, и жительница столицы Коми пригласила собеседницу в свою квартиру.

Женщина спросила у сыктывкарки, есть ли у нее сбережения, заявив, что сейчас купюры меняют, и деньги пенсионерки могут оказаться недействительными. Потерпевшая принесла гостье сверток, в котором было 140 тысяч, и вышла на кухню. Через несколько минут хозяйка вернулась. Гостья уже успела уйти, оставив вместо денег билеты «Банка приколов».

Полицейские изучили видео с камер. Подозреваемая была в медицинской маске, но, несмотря на это, ее личность удалось установить. Ей оказалась жительница Кировской области 1993 года рождения. Забрав деньги, злоумышленница отправилась на вокзал и купила билет.

Полицейские задержали подозреваемую в Кирове. Правоохранители встретили ее на вокзале. Женщина ранее была судима за кражи и мошенничество. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Деньги вернули пенсионерке.

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