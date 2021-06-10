В Корткеросе из колодца вытащили диких утят

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В Корткеросе местные жители выловили из деревенского колодца диких утят. Колодец имеет крышку, поэтому непонятно, как птицы туда попали.

После того, как их вытащили, один утенок умер спустя непродолжительное время. Второго отдали на передержку к местной домашней утке, которая сейчас сама воспитывает птенцов. Это не первая находка корткеросцев. Так, три года назад в Корткерос забрели три утенка. Птицы переходили из малого водоема к большому.

Кандидат биологических наук Института биологии КНЦ УрО РАН Глеб Накул отметил, что через несколько дней после вылупления выводки покидают гнездо. Вместе с самкой в поисках корма и безопасного места. По словам ученого, если борта колодца были невысокие, они могли забраться туда сами. Если же борта высокие, их туда куда-то бросил. Как передает «Комиинформ», для того, чтобы птенцы не погибли, лучше тогда оставить их у себя.

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