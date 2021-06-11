В Коми меняются правила оценки кадастровой стоимости недвижимости

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С 1 июля 2021 года в Коми вводится административное установление кадастровой стоимости в размере ее рыночной.

Ранее недовольные оценкой недвижимости (а ее стоимость влияет на размер налога на имущество) могли обратиться в комиссию по рассмотрению споров. Теперь это будет невозможно.

Кадастровую стоимость будет устанавливать административным путем только Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки (ГБУРК «РУТИКО»), сообщает администрация Усинска со ссылкой на Росреестр.

Ее будут рассчитывать на актуальную дату и применять с 1 января того года, в котором владелец недвижимости обратился в ГБУК. Но только после того, как объект встанет на кадастровый учет.