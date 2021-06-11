В первую неделю июня в Коми подорожали морковь и гречка

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В Коми существенно поднялись цены на гречневую крупу и морковь. Это следует из данных, предоставленных Комистатом.

Согласно цифрам, с 1 по 7 июня рост цен на гречку составил 5,4%. Морковь подорожала и вовсе на 8,8%. К слову, за детское питание также придется отдать теперь больше денег, чем было неделю назад – мясные консервы для детей выросли на 8,6%.

Также рост цен был замечен на колбасу, макароны, куриное мясо, картофель и твердый сыр.

Зато подешевели огурцы и капуста. Цены на них упали на 9%. Также на магазинных полках можно увидеть по сниженной цене куриные яйца и черный байховый чай.

Из непродовольственных товаров выросли в цене детские подгузники (+4,3%), зубная паста (+4,4%), шампунь (+1,6%). Незначительно подорожали шампуни, мыло и смартфоны – на 0,4%.

Также выросли в цене бензин и дизель (+0,4%).

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