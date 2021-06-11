Синоптики Коми предсказали погоду на День города в Сыктывкаре

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В Коми на День России установится аномальная жара. Об этом сообщают региональные синоптики. По их прогнозам, 12 июня столбик термометра поднимется до +30 градусов в южных районах республики.

Также в этот день не стоит ждать осадков. Метеорологи обещают сухую, но облачную погоду. Единственный район, где может пройтись дождь – это северо-восток.

- Ветер в северных районах западной четверти 3-8 м/с, на крайнем северо-востоке 8-13 м/с, в южных районах южной четверти 1-6 м/с. Температура ночью составит +9...+14, днем +25...+30, в Воркутинском районе +17...+22 градуса тепла.

В столице же Коми День города также не будет омрачен дождями. В субботу жителей Сыктывкара и гостей столицы ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха в этот день прогреется до +26 градусов.

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