Любимая Nokia: с какими смартфонами не готовы расстаться жители Коми

Фото: пресс-служба МЕГАФОН

Свыше 3000 моделей телефонов насчитывается у жителей Республики Коми – абонентов МегаФона. Более половины ассортимента поддерживают скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел оператор на основе обезличенных данных Big Data.

Каждый четвертый житель региона пользуется смартфоном Samsung. Это самый популярный бренд в регионе. Далее идет продукция Huawei, Xiaomi и Apple.

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G. Такими гаджетами уже обзавелись сто тридцать сыктывкарцев. Мужчины пользуются такими устройствами в три раза чаще женщин.

В топ-3 смартфонов с 5G вошли:

- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

- Samsung Galaxy S21

- Huawei Honor 30 Pro.

«С начала года объем передачи данных в Коми вырос на 40%. В среднем одному пользователю нужно порядка 13 ГБ в месяц, чтобы смотреть видео, дистанционно работать и делиться интернетом с окружающими», - рассказал директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Есть в нашем регионе и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 3310, 101, 103 и 105 моделей. В регионе живет около пятисот владельцев таких устройств. В список также попали Samsung c100 и с110. Отметим, что любовь к телефонам-хитам не зависит от возраста – самому молодому пользователю, обладателю одного из гаджетов прошлого века всего 22 года.

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