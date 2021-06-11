Пьяная сыктывкарка трижды ударила женщину-полицейского

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 42-летнюю местную жительницу обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в марте инспектор отделения по делам несовершеннолетних прибыла домой к фигурантке. Визит полицейского был связан с тем, что она проверяла информацию о том, что малолетние дети остаются без присмотра. Обвиняемая была пьяной. Она ударила правоохранителя рукой по лицу. Когда злоумышленницу доставили в полицию, она вновь напала на инспектора. На этот раз задержанная дважды ударила полицейского по лицу. Уголовное дело направили в суд.

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