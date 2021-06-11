Сотрудника птицефабрики «Зеленецкая» подозревают в посредничестве во взяточничестве

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В Сыктывкаре специалиста отдела снабжения ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» подозревают в посредничестве во взяточничестве в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, заместитель начальника отдела должен был получить взятку от представителя ООО. Сумма незаконного вознаграждения была не менее 97 тысяч рублей. В этой преступной схеме подозреваемый выступил посредником. Деньги передавались за выбор этого поставщика в качестве контрагента предприятия, беспрепятственное подписание документов по договорам, оплату по выставленным счетам, а также общее покровительство.

Подозреваемый признал свою вину. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. В СК отметили, что общая сумма, полученная в качестве взятки, превысила 7 миллионов рублей.

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