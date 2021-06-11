В Коми отменили празднование сабантуя и ввели новые ограничения

Праздник татар и башкир – Сабантуй - в Ухте все народы отмечали вместе Фото: Архив "КП"

Ухта – первый город, который отказался от широкого празднования Дня России и национального праздника народов Поволжья – сабантуя. В мэрии заявили, что сейчас в городе складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19.

Как уточняет «Комиинформ», 12-го июня не состоится уличная ярмарка на Комсомольской площади. Также предприятия и организации получили рекомендации от оперативного штаба перевести треть работников на удаленку. В городе также усиливаются рейды по проверке соблюдения мер безопасности, введенных из-за коронавируса, а также возобновляется дезинфекция общественных пространств.

Примечательно, что праздничный концерт субботним вечером все же состоится. Однако в ГДК пустят лишь 70% желающих. Все присутствующие обязаны быть в масках и соблюдать соцдистанцию.

В свою очередь отметим, что треть всех новых заражений приходится на Ухту. За минувшие сутки 15 горожан заразились COVID-19. Всего коронавирус подхватили 42 жителя республики. Данный показатель самый высокий за долгое время.

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