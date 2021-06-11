В Коми обнаружены следы «медведя-футболиста»

Фото: Сергей ТОПОРКОВ

В Княжпоготоском районе участились случаи выхода медведей из леса в жилые районы. Так, один из косолапых вышел ночью на стадион в центре Синдора. Местные жители уже успели обозвать дикое животное «медведем-футболистом».

Сергей Топорков, автор фотографий, рассказал, что следы медведя отпечатались на свежей земле. Примечательно, что рядом с футбольным полем находится детский садик. Местные обеспокоены тем, как свободно себя чувствуют косолапые среди людей.

Местная жительница Ирина Сабурова также рассказала, что днем видела медведя. Он спокойно переходил дорогу, не боясь машин.

Еще один случай появления лесных зверей был замечен на Тракте возле кладбища. Там медведица с медвежонком гуляли среди могил. Скорее всего, они вышли в поисках пропитания.

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