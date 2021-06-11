С сыктывкарской компании взыскали больше 2 миллионов за непоставленный товар

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Судебные приставы взыскали с сыктывкарской компании аванс за непоставленный товар. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, компания из Усинска, которая занимается строительством, реконструкцией и капремонтом объектов обустройства нефтяных месторождений, заключила с сыктывкарским ООО договор на поставку дорожных плит. Предприятие заплатила за товар поставщику 4 миллиона рублей. Однако предприятие в срок товара не дождалось. Через месяц ООО вернуло 2 миллиона рублей. Оставшуюся сумму и неустойку усинская компания потребовала через суд.

Пристав должна была взыскать 2,148 миллиона рублей. Она отобрала объяснение у руководителя организации-должника и предупредила об уголовной ответственности. Кроме того, сотрудница ФССП запросила документы о финансово-хозяйственной деятельности и обратила взыскание на счета в банке. В итоге предприятие вернуло требуемую сумму. Кроме того, бюджет получил исполнительский сбор в размере 118 тысяч рублей.

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