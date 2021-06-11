В Сыктывкаре из-за нашествия моли начала гибнуть черемуха

В Сыктывкаре вянет черемуха из-за вредителей Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре быстрыми темпами вянут деревья черемухи. Всему виной нашествие горностаевой моли.

Избавиться от паутины и куколок насекомых обработкой уже не удастся. По словам специалистов, яд не проникнет в кокон. Единственный вариант – это срезать пораженные молью ветки и сжечь.

Однако это не дает гарантий, что дерево выживет. Из-за стресса черемуха может погибнуть, в лучшем случае, она перестанет давать плоды еще сезон.

Специалисты призывают производить обработку вовремя и не забывать ухаживать за черемухой.

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