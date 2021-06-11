Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 10 июня, в Усть-Вымском районе горела лыжная база. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15.45. в городе Микунь загорелась лыжная база в городе Микунь. Через шесть минут на место прибыли пожарные. В 16:38 пожар удалось ликвидировать. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек и три пожарные автоцистерны. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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