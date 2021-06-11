В Сыктывкаре общественный транспорт перейдет на график выходного дня

Движение общественного транспорта перейдет на режим выходного дня Фото: архив "КП"

С 12 по 14 июня общественный транспорт Сыктывкара переходит на режим работы выходного дня. Об этом сообщили в городской мэрии. Жителей столицы просят учитывать данный факт при планировании маршрута.

Также в администрации Сыктывкара добавили, что планируемые мероприятия ко Дню города состоятся. Однако пройдут они при строгом соблюдении мер эпидбезопасности, введенных из-за коронавируса.

Сыктывкар не стал отказываться от проведения ярмарок, спортивных мероприятий и концертов, как это сделала Ухта, где наблюдается напряженная обстановка с заражениями COVID-19. Из всех новых случаев за сутки (42 факта инфицирования) – 16 произошли в Сыктывкаре. В Ухте за это время заразилось 15 человек.

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