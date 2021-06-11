Жительница Коми вонзила нож в ногу подруги, а затем перевязала рану

В селе Объячево компания из четырех человек отмечала наступление Нового года Фото: Архив "КП"

Дружеские посиделки с выпивкой закончились больничной койкой и окровавленным полом. Компания из четырех человек собралась в квартире 38-летней женщины на празднование Нового года. В какой-то момент вечеринка приняла неожиданный поворот.

Как сообщили в прокуратуре Коми, хозяйка квартиры попросила свою подругу наполнить ее рюмку спиртным, однако вместо этого 53-летняя женщина вонзила нож в ногу пострадавшей. Медиков в ту ночь она так и не дождалась: подозреваемая не стала вызывать «скорую», а просто перемотала кровоточащую рану тряпкой. Однако ближе к утру женщине уже становилось плохо, она потеряла много крови и состояние с каждой минутой ухудшалось. Медлить было нельзя, и компания решила отвезти подругу в больницу.

- В ходе расследования причиненное ранение было квалифицировано экспертом, как причинившее тяжкий вред здоровью, - уточнили в прокуратуре.

Неадекватной гостье суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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