В Печоре жители Мурманска пытались продать 140 грамм N-метилэфедрона

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре уроженцев Мурманска обвиняют в покушения на сбыт 140 грамм N-метилэфедрона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Фигурантами дела стали молодые люди 2001 годов рождения. Один из злоумышленник в августе прошлого года вступил в переписку с оператором интернет-магазина по продаже наркотиков. После этого он стал выполнять функции «закладчика» на территории города Печоры. К своей преступной деятельности он привлек знакомого. Обвиняемые должны были забрать из тайника оптовую партию наркотиков, заранее расфасованную на мелкие партии (дозы) и разместить их во множественные тайники-закладки на территории Печоры.

Мурманчане прибыли в Печору, однако на вокзале их задержали. Правоохранители изъяли из тайника 134 свертка. Там было не менее 140,052 грамма производного N-метилэфедрона. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые находится под подпиской о невыезде.

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