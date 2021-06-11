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Происшествия11 июня 2021 16:56

Воркутинка лишилась 5 тысяч, пытаясь купить одежду и парфюм

Источник:kp.ru
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Фото: pixels.com

Фото: pixels.com

В Воркуте местная жительница 1969 года рождения лишилась 5 тысяч рублей, пытаясь купить одежду и парфюм. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На сайте «Одноклассники» в одной из групп женщина решила купить одежду и туалетную воду. Она перевела пять тысяч, но не получила ни обновку, ни парфюм. Дозвониться до продавца воркутинка не смогла. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. О подобных аферах женщина знала, но все равно доверилась мошенникам.

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