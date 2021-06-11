Жителя Коми судили за призывы к экстремистским действиям

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Жителя Усть-Вымского района признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Коми.

Фигурант сидел в экстремистских сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленник был и сторонником экстремистской идеологии. Он размещал в сети публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей органов исполнительной власти и правоохранителей России.

Фигурант полностью признал свою вину. Он дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

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