В Коми завершены поиски пропавшего 56-летнего Александра Согина

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Стала известна судьба пропавшего 56-летнего Александра Согина из Коми. Мужчина исчез месяц назад по пути в Пермский край, и с 14 мая о нем не было никаких вестей.

Накануне волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили в социальных сетях, что мужчина был найден живым. Однако другой информации добровольцы не предоставили. Неизвестно, где все это время был мужчина и почему он не выходил на связь с родственниками. Также не раскрывается информация о физическом состоянии Согина.

Напомним, житель Коми исчез по пути с Усинка в Краснокамск. Он уехал из родной республики и исчез.

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