В Сыктывкаре пьяные школьники устроили дебош в местном супермаркете

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре пьяные подростки устроили разборки с охранником и продавцом местного супермаркета. Видео, которое мы не можем выложить из-за обилия мата и присутствия в нем несовершеннолетних детей, появилось в социальных сетях. Автором ролика является охранник магазина, которого школьники яростно вызывали на кулачный бой и обзывали «петухом», провоцируя взрослого на эмоции.

- Да я в розыске, вызывай кого хочешь, - кричит один из подростков и посылает охранника трехэтажным матом.

Остается неизвестной причина конфликта, однако, судя по кадрам, продавцы попросили подростков покинуть помещение из-за их неадекватного поведения, что и послужило триггером. Девочки и мальчики начали угрожать сотрудникам супермаркета разборками, а также заявили, что среди их друзей есть «менты», которые якобы усложнят им жизнь.

Однако работники магазина крайне деликатно отказались участвовать в драке и вызвали сотрудников ЧОП. Охранная организация задержала двух самых активных подростков, а вот остальные успели убежать.

По данному факту начата проверка.

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