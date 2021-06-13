В Воркуте из горящего дома пожарные спасли 17-летнюю девочку

До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек Фото: Архив "КП"

В Воркуте загорелся многоквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре спасателям поступило накануне в 12 часов дня. Очевидцы рассказали, что огонь полыхает в доме по Московской улице.

Прибывшие через считанные минуты на место огнеборцы узнали, что в доме находится 17-летняя девочка, которая не смогла выбраться из квартиры самостоятельно. Ранее дом покинули 10 человек, почувствовав запах гари.

Пожарные вызволили подростка из задымленного помещения и передали ее медикам. Девочка сейчас чувствует себя хорошо и не госпитализирована.

По предварительной версии, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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