Команда «Мы из Коми» выиграла в телепередаче «Сто к одному»

Фото из личного архива Людмилы Великороды

Жители Коми стали участниками известной утренней телепередачи «Сто к одному». Участники команды «Мы из Коми» лихо обыграли своих соперников «Удмуртов» на федеральном канале и выиграли денежный приз.

Сначала преимущество было за соперниками, однако уже во втором туре нашим землякам удалось переломить ситуацию, а в «Игре наоборот» и вовсе триумфально победить.

Общий счет игры составил 309:96 в пользу «Мы из Коми».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леониду Якубовичу подарили шаньги, грузди и валенки из Коми (подробности)