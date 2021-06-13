В Сыктывкаре пьяный водитель элитной иномарки влетел в дерево

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре нетрезвый водитель Audi A6 стал главным виновником аварии, в которой получил серьезные травмы. Мужчина въехал в отечественную легковушку, а от удара его вынесло на обочину, где иномарка влетела в дерево. Как рассказал сам 50-летний мужчина, он не справился с управлением авто.

Прибывшие на место врачи констатировали у пострадавшего травмы головы и лица. К тому же, медицинское освидетельствование показало, что мужчина сильно пьян. В его крови было обнаружено 1,39 миллиграмма алкоголя на литр.

Также в ГИБДД рассказали, что виновник аварии уже попадался в поле зрении правоохранительных органов. В 2017 году он также вел машину в нетрезвом состоянии и был лишен тогда водительских прав на 19 месяцев.

По данному факту начата проверка.

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