Лжесотрудники банка обманули жительницу Коми почти на 1 млн рублей

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Жительница Воркуты лишилась в один миг более 700 тысяч рублей. Женщина попалась на обман лжесотрудников банка. Поняв, что стала жертвой аферистов, она обратилась за помощью к полицейским.

В участке она уже рассказала, что ей позвонили неизвестные и заявили, что мошенники хотят украсть с ее счета деньги. Обезопасить их якобы можно переводом на «безопасный счет». Воркутинка сделала все по указанию мошенников и в один момент лишилась 765 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по Коми отметили, что 42-летняя воркутинка знала о подобных схемах, однако в стрессовой ситуации забыла о предостережениях сотрудников полиции.

По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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