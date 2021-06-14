На Коми надвигается опасное природное явление

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В Коми резко ухудшится погода. Из-за циклона в республике разбушуется ветер. Об этом сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный метеоцентр.
По прогнозам синоптиков, 14 июня с утра и до позднего вечера в Коми установится непогода. Ожидаются выпадение града, обильные дожди, а также штормовой ветер. Скорость порыва воздушного потока будет достигать 20 м/с.
Жителей Коми просят быть внимательными и осторожными. Республиканское ведомство напоминает о том, что в непогоду нужно соблюдать технику безопасности и воздержаться от выхода на улицу.
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