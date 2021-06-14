В Сыктывкаре с 16 июня официально откроется купальный сезон

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В Сыктывкаре 16 июня официально заработает единственный пляж. Об этом сообщили власти города. Он будет располагаться в местечке Кируль.

Как отметили в региональном МЧС, на пляже развернут спасательный пост. Планируется, что к работе будет привлечено вдвое больше сотрудников спасательной службы.

Также с 1 июля откроются пляжи в селе Усть-Кулом, селе Кослан и в поселке Усогорске. Еще один официальный пляж развернется в Троицко-Печорском районе - пляж междуречье рек Печора и Северная Мылва.

В МЧС обратились к жителям республики с просьбой соблюдать правила на воде и воздержаться от купания в тех местах, которые для этого не предназначены.

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