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Происшествия15 июня 2021 9:35

В Коми в реке нашли тело ребенка

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми трагически погиб подросток. Мальчик утонул во время купания в селе Грива Койгородского района.

Как сообщает БНК со ссылкой на собственный источник, трагедия произошла еще 12 июня. Все это время близкие, местные жители, а также сотрудники правоохранительных органов вели поиски на воде. Тело ребенка смогли найти и передать родителям только сегодня, 15 июня.

По данному факту начата проверка.

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