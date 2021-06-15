С 2022 года в России начнут делать скрининг новорожденных на СМА

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С 2022 года в России хотят начать проверять новорожденных на СМА (спинальная мышечная атрофия). Об этом стало известно во время рабочего совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями медицины.

Предполагается, что к следующему году скрининг расширят с пяти до 36 заболеваний. Отмечается, что это будет стоит немалых денег. Однако, по словам Мишустина, здоровье детей – главный приоритет властей, на котором экономить не стоит.

Премьер-министр поручил Минпромторгу до 1 августа текущего года разработать проект организации реагента для скрининга, а Минздраву - проработать вопрос о введении с 2022 года скрининга на СМА и на наследственные и врожденные заболевания. Документ должен быть представлен до 1 сентября 2021 года.

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