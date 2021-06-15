В Коми в огне заживо сгорел 36-летний мужчина

В Емве загорелась баня по улице Загородной
Фото: Архив "КП"
В Емве пожар унес жизнь молодого мужчины. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.
Известно, что огонь вспыхнул в бане рано утро – в четвертом часу. Спасатели были на месте возгорания уже через 10 минут, а потушили пожар полностью меньше чем за час. Во время осмотра помещения был найден труп мужчины. На момент смерти ему было всего 36 лет.
По предварительной версии, пожар начался из-за неисправной электропроводки.
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