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Происшествия15 июня 2021 12:57

В Коми в огне заживо сгорел 36-летний мужчина

Источник:kp.ru
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В Емве загорелась баня по улице Загородной

В Емве загорелась баня по улице Загородной

Фото: Архив "КП"

В Емве пожар унес жизнь молодого мужчины. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

Известно, что огонь вспыхнул в бане рано утро – в четвертом часу. Спасатели были на месте возгорания уже через 10 минут, а потушили пожар полностью меньше чем за час. Во время осмотра помещения был найден труп мужчины. На момент смерти ему было всего 36 лет.

По предварительной версии, пожар начался из-за неисправной электропроводки.

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