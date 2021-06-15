В Коми 9-летнюю девочку покусала беспризорная собака

Администрация Сосногорска выплатила компенсацию семье девочки за моральный вред Фото: архив "КП"

В Сосногорске 9-летняя школьница стала жертвой нападения бездомного пса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей весной. В злополучный день девочка гуляла во дворе дома, когда на нее набросилась собака. Беспризорное животное покусало лицо ребенка. К счастью, школьница отделалась легкими травмами.

Родители девочки приняли решение написать заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных к ответственности. Прокуратура провела по данному факту и выяснила, что за случившееся несет ответственность местная администрация.

- По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию муниципального района «Сосногорск» обязанности компенсировать несовершеннолетней потерпевшей моральный вред, причиненный в результате нападения бесхозяйного животного, - заключили в надзорном органе.

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