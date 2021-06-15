Подросток из Коми, утонувший в реке Сысоле, не умел плавать

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Стали известны подробности гибели подростка из Койгородска района Коми. Школьник утонул 12 июня в реке Сысоле. Через три дня его тело нашли жители села Грива.

Оказалось, что 14-летний мальчик не умел плавать, однако он все же решился зайти в воду. Не рассчитав силы и возможности, в какой-то момент он начал тонуть. Вскоре подросток ушел на дно.

По данному факту Следственный комитет по Коми начал доследственную проверку. Начато разбирательство.

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