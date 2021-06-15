Сыктывкарка перевела 330 тысяч заграничному «другу» по переписке

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Сыктывкара 1950 года рождения стала жертвой мошенников, лишившись более 330 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина познакомилась в Instagram с мужчиной, который представился военным из Сирии. Они общались в мессенджере при помощи сервиса-переводчика, а по видеосвязи разговаривали на иностранном языке. В какой-то момент иностранец попросил сыктывкарку выполнить его просьбу. По видео мужчина показал сейф, в котором находилась крупная сумма денег. Он рассказал, что хранить их у себя он не может, так как служит в армии США. Сейф предложил выслать в ее адрес в качестве посылки и хранить до того момента, когда он сможет его забрать.

Потерпевшая согласилась. Затем в мессенджере ей пришло сообщение якобы от компании-грузоперевозчика. В тексте говорилось, что на таможне сейф вскроют, а деньги заберут, если женщина не оплатит пошлину. Женщина связалась со своим другом. Тот ответил, что денег у него нет, и попросил расплатиться, пообещав позднее вернуть деньги.

Сыктывкарка перевела 334 500 рублей, а затем собиралась сделать еще один платеж на сумму 366 000 рублей. Чтобы помочь «другу», женщина оформила два кредита в разных банках. Однако последнюю операцию по переводу денег остановили сотрудники учреждения. Работники догадались, что в отношении женщины совершаются мошеннические действия. Сыктывкарка обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и попытке мошенничества. В настоящее время ведется расследование.

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