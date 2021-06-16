В Коми семьи получат 1,2 млн рублей на покупку автомобиля

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Многодетные семьи могут получить возможность купить автомобиль за счет средств республиканского бюджета. Речь идет лишь о тех семьях, в которых воспитываются семь или более детей до 18 лет. К тому же, родители должны жить в регионе не менее 5 лет.

Сумма денежной помощи составит 1,2 млн рублей. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова. Ведомство внесло соответствующий законопроект в Госсовет республики.

Грибкова уточнила, что приобретаемый автомобиль обязательно должен быть новым и отечественного производства, иметь, как минимум, шесть посадочных мест. Покупка должна быть совершена у официального дилера, а сделка обязана быть оформлена на одного из родителей.

Также министерство предлагает платить по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка каждый год перед сбором в школу.

При вступлении поправок в силу выплаты будут действовать с 1 августа 2021 года (подготовка к школе) и с 1 сентября 2021 года (покупка транспорта). Если программу примут, то действовать она будет до 2023 года.

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