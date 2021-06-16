МЧС: Коми накроет шторм

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В Коми ожидается резкое ухудшение погоды. По сообщению республиканского МЧС, на республику надвигается шторм. По прогнозам региональных синоптиков, порывы ветра будут достигать 21 м/с.

Также погода преподнесет еще несколько неприятных сюрпризов. Жителей Коми предупреждают об обильных дождях и грозах. В целом, в республике сохранится жаркая погода. Столбик термометра поднимется до +26 градусов днем, ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов.

Стоит отметить, что самая спокойная погода ожидается в Воркуте, Удорском и Усть-Цилемском районах. Там будет преобладать южный ветер, скорость которого достигнет 7 м/с.

МЧС по Коми просит жителей республики соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

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