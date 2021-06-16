В ДТП в Княжпогостском районе пострадали четыре человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 15 июня, в Княжпогостском районе столкнулись Geely и Lexus, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 11.10. Мужчина 1957 года рождения ехал за рулем Geely по трассе Сыктывкар – Ухта. На 174-м километре он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там иномарка по касательной столкнулась с Lexus, который от удара съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали четыре человека. У водителя 1979 года рождения диагностировали ушиб голеностопного сустава. Пассажир 2014 года рождения получил ушибы и ссадины. Мальчик был в детском удерживающем устройстве. Пассажирка 1992 года рождения получила множественные ушибы и ссадины, а пассажир 1985 года рождения – ушибы, гематомы и ссадины. Госпитализация никому из них не потребовалась. Водитель Geely за рулем с 1977 года.

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