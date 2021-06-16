Двух сыктывкарцев судили за организацию незаконной миграции

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Сыктывкарский городской суд признал бывшего специалиста отдела содействия миграционной политике Регионального управления сертификации при Торгово-промышленной палате Коми и 46-летнего местного жителя виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С января по март прошлого года сыктывкарец подыскал 10 иностранцев, которым нужно было получить сертификат на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Мужчина и его сообщница из управления сертификации за деньги помогли им сдать экзамены, предоставив ответы.

Вину в содеянном оба фигуранта дела признали. Суд приговорил каждого к году и шести месяцам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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