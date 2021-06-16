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Во вторник, 15 июня, в Коми спасатели достали из колодца щенка. На место выехал Ухтинский аварийно-спасательный отряд.

Щенок провалился в колодец на территории Сосногорской ЦРБ. Спасатели выяснили, что колодец зарос травой, а на дне находится мусор и вода. Сотрудники «Спас-Коми» с помощью длинной палки с петлей на конце подцепили щенка. После этого животное извлекли его наружу.

Щенок находился в удовлетворительном состоянии, но у него затекли лапы. Тем не менее, когда животное вытащили, пес бодро убежал по своим делам.

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